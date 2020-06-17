HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

UEFA'dan yeni kararlar

UEFA,11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) daha önce açıklanan 12 ülkede düzenleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yeni kararlar
17.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:41

UEFA,11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) daha önce açıklanan 12 ülkede düzenleneceğini duyurdu.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlarına ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik olmamasına karar verildi.

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.

UEFA Süper Kupa, Budapeşte'ye alındı

Portekiz'in Porto kentinde yapılması planlanan 2020 UEFA Süper Kupası, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanan takımların karşılaştığı final maçı, 2021'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 2022'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki, 2023'te ise Rusya'ya bağlı Kazan'da düzenlenecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri İspanya'da

Kadınlar 2019-2020 Şampiyonlar Ligi finali sekizli final formatıyla 21-30 Ağustos'ta İspanya'nın Bilbao ve San Sebastian şehirlerinde oynanacak.

Final maçları 2021'de İsveç'in Göteborg şehrinde, 2022'de İtalya'nın Torino kentinde, 2023'te ise Hollanda'nın Eindhoven şehrinde yapılacak.

Uluslar Ligi grup maçları eylülde başlayacak

2020-2021 Uluslar Ligi grup maçları 3 Eylül'de başlayacak. Karşılaşmalar 3-5 ile 6-8 Eylül, 10-11 ile 13-14 Ekim ve 14-15 ile 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ise 8 Ekim-12 Kasım'da oynanacak.

Takımlar 3 yeni oyuncu kaydedebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar şubat ayından beri kadrolarında bulunun fakat kaydetmediği 3 oyuncuyu kaydedebilecek.

Yeni transfer edilen futbolcular kaydedilemeyecek ve en fazla 25 oyuncu listede yer alabilecek.

Takımlar, ayrıca maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek.

2020-2021 sezonunda ön eleme maçları tek ayaklı oynanacak

2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme maçları, Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları hariç tek ayaklı oynanacak.

Maçların oynanacağı stat kura çekimiyle belirlenecek.

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın formatı değişti

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, planlandığı gibi 2021'de Macaristan ve Slovenya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak grup elemelerinde, 9 grubun lideri ve en iyi 5 ikinci takım, ev sahibi ülkelerle beraber 24-31 Mart 2021 tarihinde yapılacak organizasyona katılacak.

Caferin'den Lizbon yorumu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, toplantı sonrası bir basın mensubunun Şampiyonlar Ligi finalinin neden Lizbon'a alındığını sorması üzerine, Portekiz'den organizasyonu düzenleyebilecekleri yönende talep olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı Spor
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Spor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Spor
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Spor
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Demet Evgar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Antalya Galatasaray Trabzonspor
Şu an buradasınız: UEFA'dan yeni kararlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:44:40. #1.15#
title