UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.

15.10.2019 12:45
UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Öztürk'ün 16-24 Ekim'de Norveç'te oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13. Grup maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, FIFA kokartlı yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da şampiyonadaki grup müsabakalarında görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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