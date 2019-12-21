UEFA'dan Türkiye'ye asker selamı cezası

21.12.2019 02:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 02:53

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği asker selamı nedeniyle TFF'yi 50 bin euro para cezasına çarptırdı.Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) 50 bin euro para cezasına çarptırdığını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, UEFA Disiplin Kurulu asker selamı sebebiyle 16 milli takım oyuncusunu da kınadı.



UEFA, yapılan hareketlerin "o dönemki özel siyasi bağlam göz önünde bulundurulduğunda uygunsuz olduğunu" belirtti.



UEFA, TFF'ye para cezası verilirken Paris'teki Fransa maçında Türkiye taraftarlarının neden olduğu olayların da dikkate alındığını açıkladı.



Başakşehirli futbolcular da kınandı



UEFA ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Avrupa Ligi maçında oyuncuların verdiği asker selamının ardından başlatttığı soruşturmayı da tamamladı. UEFA, bu olay nedeniyle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün altı oyuncusunu kınadı.



Başakşehirli futbolcular, İstanbul'da Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapılan maçta İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra asker selamı vermişti.



