UEFA'dan Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e Görev
Hakem Halil Umut Meler, Avrupa Liginde Lazio-Eintracht Frankfurt maçını, Hüseyin Göçek ise Kopenhag - Bordeaux arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lazio-Eintracht Frankfurt maçında, Hüseyin Göçek ise UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Kopenhag ile Bordeaux arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
HALİL UMUT MELER: LAZIO - EINTRACHT FRANKFURT
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Lazio ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
HÜSEYİN GÖÇEK: KOPENHAG - BORDEAUX
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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g.s nin konya maçında 2 puanını çalan hüseyin göçek e uefa ödül olarak maç vermiş..g.s ye pan kaybettirmek için var sistemine bakmak işine gelmedi tabi.federasyon her hafta fatih terim den sebep g.s ie uğrasıyor.ben olsam ligden çekerdim takımı..Türkiye şaibe federasyonuyla bu lig yürümez....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Karakteri olmayan Göçek karakteri olmayan Avrupalıların maçlarını yönetsin sadece.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır