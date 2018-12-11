UEFA'dan Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e Görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lazio-Eintracht Frankfurt maçında, Hüseyin Göçek ise UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Kopenhag ile Bordeaux arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

HALİL UMUT MELER: LAZIO - EINTRACHT FRANKFURT

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Lazio ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Hüseyin Göçek

HÜSEYİN GÖÇEK: KOPENHAG - BORDEAUX

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.