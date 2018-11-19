UEFA'dan, FIFA Kokartlı Hakemlerimize Görev!

FIFA kokartlı hakemlerimiz Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi maçlarında düdük çalacak. Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek. Bulgaristan'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumunda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Erdem Bayık'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

HALİL UMUT MELER

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Andorra ve Letonya takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumunda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.