UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

08.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:11
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Türk gözlemciler Dilan Deniz Gökçek İşcan ve Erol Ersoy, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev yapacak.

Türk gözlemciler Dilan Deniz Gökçek İşcan ve Erol Ersoy, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 9 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 32 Tur birinci müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Portekiz'in Seixal şehrindeki Futebol Campus Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy ise Almanya'nın Leverkusen ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Praha takımları arasında 10 Aralık 2020 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.55'te başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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