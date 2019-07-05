UEFA'dan Trabzonspor açıklaması

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onayladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.

UEFA ayrıca, Trabzonspor'un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde ellisine el koyduğunu açıkladı.

Kaynak: AA