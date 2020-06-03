UEFA'dan Trabzonspor'a 1 yıl men cezası UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti.

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un 2016'da yaptığı finansal anlaşmaya (FFP) uymadığı ortaya çıkmıştır. Avrupa bileti alacağı önümüzdeki 2 sezonun 1'inden men edilmiştir. Eğer kulüp, 2019 yılı mali raporlarında gerekli şartları gerçekleştirebilseydi, ceza verilmeyecekti" denildi. Bordo-mavili ekibin bu kararla ilgili CAS'a gideceği öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA