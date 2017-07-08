UEFA'dan Tff'nin Amatör Futbol Çalışmalarına Övgü

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) amatör futbola yaptığı yatırımlardan dolayı övgüde bulundu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'nin en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren UEFA Bölgeler Kupası'na ev sahipliği yaptığı vurgulandı.



Açıklamada, TFF'nin amatör futbolda esnek ve dinamik bir yapı sunmaya çalıştığı ve 2013'ten itibaren bölgesel amatör liglerdeki takımların seyahat ve konaklama giderlerini karşılamayı taahhüt ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'de amatör kulüplerin gelişimi için birçok imkanın bulunduğu aktarılarak, "Amatör takımlar arasından öne çıkan ekiplerin Türkiye Kupası'na katılabilmesine imkan sağlanıyor. Böylece, oyunculara daha yüksek seviyede futbol oynama şansı sunuluyor." denildi.



Türkiye'de yaklaşık 300 bin kayıtlı amatör oyuncu olduğunun vurgulandığı açıklamada, TFF'nin yetenekli oyunculara kendilerini kanıtlama fırsatı sunan turnuvalar düzenlemesinin önemli olduğuna ve 2010'da Bölgesel Amatör Ligi'ni kurarak takımların daha profesyonel seviyede çalışmalarına imkan sağlandığı bilgisi de paylaşıldı.



Açıklamada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ifadelerine de yer verilirdi.



Federasyon Başkanı Demirören, "Geçtiğimiz nisan ayında, Hatay'da yaşayan Suriyeli sığınmacı çocuklar için 2 futbol sahası açtık. Kamplarda kalan Suriyeli misafirlerimizin kullanabilmesi için 115 bin adet spor ekipmanı dağıttık." ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu üyesi Düşmez, "Bölgesel Amatör Ligi, futbolumuzu genişletme hedefimiz için önemli bir araç haline geldi. UEFA'nın düzenlediği Bölgeler Kupası sayesinde, profesyonel liglerde herhangi bir takımı bulunmayan şehirlerde futbol gelişti. Çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Futbol Direktörü Terim ise, "6 ila 14 yaş arasındaki çocukların nasıl eğitileceği hakkında 14 kitap bastırdık. Bu kitapları, Türkiye'deki bütün futbol kulüpleri ve antrenörlere ücretsiz olarak dağıttık." şeklinde görüş belirtti.