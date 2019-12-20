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UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

20.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56
UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Ligi'nde Medipol 'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta , Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.


UEFA, skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi J Grubu maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup etmiş, mücadelede galibiyet golünü atan İrfan Can ile Robinho, Visca ve Azubuike de gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşamıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan UEFA, turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu karara itiraz edeceklerini ve Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyledi.


UEFA, aynı sebepten dolayı A Milli Futbol Takımı'na da kınama cezası vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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