UEFA'dan Sivasspor paylaşımı
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UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

UEFA'dan Sivasspor paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi'yi konuk edecek DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi'yi konuk edecek DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor'un bugün yaptığı idmanın fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor Kulübü daha fazlası için hazır."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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