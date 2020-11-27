UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!
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UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!

27.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:15
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 3-2 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

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"Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 yendi. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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