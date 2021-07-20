UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Makedonya'nın Shkupi ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Makedonya'nın Shkupi ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çelik, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karşılaşma, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Todor Proeski Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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