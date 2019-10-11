UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Kuzey Makedonya ile Kazakistan arasında oynanacak mücadelede görev yaparacak.

11.10.2019 14:53
UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Kuzey Makedonya ile Kazakistan arasında oynanacak mücadelede görev yaparacak.


UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Kuzey Makedonya ile Kazakistan takımları arasında 15 Ekim 2019 Salı günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki FFM Training Centre Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 15.30'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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