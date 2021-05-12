UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a "Avrupa Süper Ligi" soruşturması
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UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a "Avrupa Süper Ligi" soruşturması

UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a 'Avrupa Süper Ligi' soruşturması
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan üç kulübün, UEFA yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağı belirtildi.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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