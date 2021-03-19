UEFA'dan Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiasına soruşturma
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UEFA'dan Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiasına soruşturma

19.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:12
UEFA'dan Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiasına soruşturma

UEFA, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'nın Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında ırkçılığa maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'nın Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında ırkçılığa maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İskoçya'da dün Rangers ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olayların soruşturulacağı belirtildi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolcusu Glen Kamara'nın Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'nın ırkçı söylemlerine maruz kaldığını belirterek, UEFA'yı göreve çağırmıştı.

Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre Kudela, Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçı söylem iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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