UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

16.08.2019 17:35

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, UEFA tarafından 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Catania kentinde düzenlenecek Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA