UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemimiz Özcan Sultanoğlu 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında hakem olarak görev yapacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA