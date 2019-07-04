UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi.
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özcan Sultanoğlu, Portekiz'in Nazare kentinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz Pazar günü sona erecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında düdük çalacak.
Kaynak: AA
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