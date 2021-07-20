UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev
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UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA, gözlemci Orhan Erdemir'i UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda görevlendirdi.

UEFA, gözlemci Orhan Erdemir'i UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erdemir, Sırbistan'ın FK Cukaricki ile Azerbaycan'ın Sumgayıt takımları arasında yarın oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da FK Cukaricki Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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