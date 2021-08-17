UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsviçre'nin Young Boys ile Macaristan'ın Ferencvaros takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsviçre'nin Young Boys ile Macaristan'ın Ferencvaros takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda yarın oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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