UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv ile Çekya'nın Slovacko takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv ile Çekya'nın Slovacko takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karşılaşma Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Lokomotiv Plovdiv Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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