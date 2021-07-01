UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirildi.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, yarın oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür