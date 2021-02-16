UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında görevlendirildi.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Murat Ilgaz, Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar