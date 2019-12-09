UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

09.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:54

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Hollanda'nın Ajax ile İspanya'nın Valencia takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruijff Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Ajax-Valencia maçını Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek.

Kaynak: AA