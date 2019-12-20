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UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası

UEFA, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne oyuncularının yaptığı asker selamı hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

20.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:58
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası

UEFA, Futbol Kulübüne oyuncularının yaptığı asker selamı hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre UEFA, asker selamı hareketi nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. UEFA'nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne kınama cezası verdiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra turuncu-lacivertli oyuncular, gol sevincini asker selamı vererek yaşamıştı.

Kaynak: AA
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