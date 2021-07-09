UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası
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UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin avro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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