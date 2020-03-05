UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Euro 2020 planlandığı gibi yapılacak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı.
Ceferin, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
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