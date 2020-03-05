UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Euro 2020 planlandığı gibi yapılacak
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UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Euro 2020 planlandığı gibi yapılacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı

05.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:42
UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Euro 2020 planlandığı gibi yapılacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Şampiyonası'nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı.


Ceferin, basınına yaptığı açıklamada, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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