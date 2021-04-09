UEFA'dan Kamil Çetin ve Uğur Çakmak'a görev
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UEFA'dan Kamil Çetin ve Uğur Çakmak'a görev

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UEFA'dan Kamil Çetin ve Uğur Çakmak'a görev

UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda oynanacak İsrail-Kazakistan mücadelesinde FIFA Kokartlı Futsal hakemleri Kamil Çetin ve Uğur Çakmak görev yapacak.

UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda oynanacak İsrail-Kazakistan mücadelesinde FIFA Kokartlı Futsal hakemleri Kamil Çetin ve Uğur Çakmak görev yapacak.

FIFA Kokartlı Futsal hakemleri Kamil Çetin ve Uğur Çakmak, İsrail ile Kazakistan takımları arasında 9 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacaklar.

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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