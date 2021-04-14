UEFA'dan ırkçılık gerekçesiyle Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya 10 maç ceza
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UEFA'dan ırkçılık gerekçesiyle Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya 10 maç ceza

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
UEFA'dan ırkçılık gerekçesiyle Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya 10 maç ceza

UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'ya 10 maç men cezası verdi.

UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'ya 10 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İskoçya ekibi Rangers ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında 18 Mart'ta oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kamara ile Kudela arasında yaşanan ırkçılık olayına ilişkin kararın verildiği bildirildi.

Rakibine ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Çek oyuncu Kudela'ya UEFA organizasyonlarından 10 maç men cezası verildiği belirtildi. Rakibine maç sonrasında fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Finlandiyalı Kamara'nın ise Avrupa arenasından 3 maç men cezası aldığı aktarıldı.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın maç sonunda futbolcusu Kamara'nın ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından UEFA, konu hakkında tarafların yargılanacağını duyurmuştu. Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti.

Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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