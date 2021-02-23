UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma
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UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

23.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:48
UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Rajko Mitic Stadı'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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