UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Uefa Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes- Tottenham mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi'nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa'da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

 Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

 UEFA, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'yı dev maça atadı

UEFA, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'yı dev maça atadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yevgeniy Ziniçev Ertuğrul Gazi
Magazin Ece Üner Gökhan Çıra Kylie Jenner Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 02:01:53. #1.11#