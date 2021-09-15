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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Fransa'nın Rennes ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Fransa'nın Rennes ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Rennes şehrindeki Roazhon Park'ta saat 19.45'de başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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