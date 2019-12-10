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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj-Celtic maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

10.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj-Celtic maçında düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.


Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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