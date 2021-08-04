UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Jablonec - Celtic mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Jablonec - Celtic mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 5 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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