UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Crvena Zvezda takımları arasında 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Crvena Zvezda takımları arasında 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu maçını yönetecek.

Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı