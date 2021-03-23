Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Rusya-İzlanda maçını yönetecek
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Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Rusya-İzlanda maçını yönetecek

23.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:42
Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Rusya-İzlanda maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 25 Mart Perşembe günü oynanacak Rusya ile İzlanda maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 25 Mart Perşembe günü oynanacak Rusya ile İzlanda maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Macaristan Futbol Federasyonundan Adam Farkas olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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