UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

23.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:21
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Dinamo Zagreb - Krasnodar mücadelesini yönetecek. Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Kaymaz

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