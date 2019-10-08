UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

08.10.2019 13:34

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup'ta Moldova ile Galler arasında 11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Kaynak: AA