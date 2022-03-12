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UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

AA - Emrah Oktay - Spor
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UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Uefa, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Neslihan Muratdağı, Türkiye, Futbol, UEFA, Spor, Haberler

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