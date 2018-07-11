UEFA'dan Hakem Mete Kalkavan'a Görev

FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Karadağ'ın Buducnost ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan Hakem Mete Kalkavan'a Görev

FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda yarın Karadağ'ın Buducnost ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

YARDIMCILARI AÇIKLANDI

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.

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