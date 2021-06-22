UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

UEFA, gözlemci Murat Ilgaz'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak İsveç-Polonya maçında görevlendirdi.

UEFA, gözlemci Murat Ilgaz'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak İsveç-Polonya maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ilgaz, İsveç ile Polonya arasında yarın yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay