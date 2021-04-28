UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev
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UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal (İspanya) ile Arsenal (İngiltere) arasında yarın oynanacak yarı final maçında görev yapacak.

Hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal (İspanya) ile Arsenal (İngiltere) arasında yarın oynanacak yarı final maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Murat Ilgaz'ın, yarın İspanya'da oynanacak Villarreal-Arsenal karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev alacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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