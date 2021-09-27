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UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, Uefa 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.

Organizasyonda Türkiye'den Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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