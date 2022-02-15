UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev
AA, Emre Doğan - Spor
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UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak play-off turu ilk müsabakasında görev yapacak.
Uefa gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak play-off turu ilk müsabakasında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Barcelona kentindeki Camp Nou Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
AA / Emre Doğan - Spor