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UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Portekiz'in Benfica ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında oynanacak maçta görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Portekiz'in Benfica ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında oynanacak maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki SL Benfica Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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