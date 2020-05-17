UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
UEFA, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i geçerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.
17.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:48
UEFA, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i geçerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.
UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA