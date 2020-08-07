UEFA'dan Galatasaray açıklaması UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2019-2020 yılında finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA, Galatasaray Kulübü'nün 2019-2020 yılında finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.Buna göre; Galatasaray Kulübü'nün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA