UEFA'dan Galatasaray'a ret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan Galatasaray'a ret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Galatasaray'a ret

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

Uefa, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu. Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.


Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? UEFA kararını verdi

Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? UEFA kararını verdi

 Banyoda yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafına isyan etti

Banyoda yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafına isyan etti

 Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title