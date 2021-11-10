UEFA'dan Galatasaray'a deplasmanda seyircisiz oynama cezası

Galatasaray, Olimpik Marsilya'ya konuk olduğu Uefa Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki tribün olayları nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçını seyircisiz oynayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre temyiz kurulu; denetim, etik ve disiplin kurulunun 30 Eylül'de Velodrome Stadı'nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verdiği kararı onadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının meşale yakması ve sahaya madde atması nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin avro para cezası aldı.

Galatasaray'a ayrıca statta oluşan hasar için 8000 bin avro ceza verildi ve zararın telafisi için Olimpik Marsilya Kulübü ile 30 gün içinde temasa geçilmesi istendi.

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