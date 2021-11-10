UEFA'dan Galatasaray'a deplasmanda seyircisiz oynama cezası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan Galatasaray'a deplasmanda seyircisiz oynama cezası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA'dan Galatasaray'a deplasmanda seyircisiz oynama cezası

Galatasaray, Olimpik Marsilya'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki tribün olayları nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçını seyircisiz oynayacak.

Galatasaray, Olimpik Marsilya'ya konuk olduğu Uefa Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki tribün olayları nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçını seyircisiz oynayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre temyiz kurulu; denetim, etik ve disiplin kurulunun 30 Eylül'de Velodrome Stadı'nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verdiği kararı onadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının meşale yakması ve sahaya madde atması nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin avro para cezası aldı.

Galatasaray'a ayrıca statta oluşan hasar için 8000 bin avro ceza verildi ve zararın telafisi için Olimpik Marsilya Kulübü ile 30 gün içinde temasa geçilmesi istendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
UEFA elini korkak alıştırmadı! Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

UEFA elini korkak alıştırmadı! Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

 UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirmeye almadı! Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirmeye almadı! Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

 Ruslardan ilk sinyal geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı adım adım tekrarlanmaya gidiyor

Ruslardan ilk sinyal geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı adım adım tekrarlanmaya gidiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title